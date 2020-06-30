13 человек погибли в результате взрыва в клинике Тегерана

По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва в клинике на севере Тегерана. Об этом сообщил директор Тегеранского центра скорой помощи Пейман Саберян, передает Khabar online.

Еще шесть человек получили ранения и госпитализированы, добавил он. Заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи в эфире телеканала IRINN сообщил, что причиной взрыва стала утечка газа.

О том, что в столице Ирана прогремел взрыв, ранее сообщало агентство ISNA в своем Twitter. Отмечалось, что на месте происшествия был виден дым.

Еще один взрыв прогремел в Тегеране 26 июня. В районе одного из объектов Минобороны взорвался резервуар с техническим газом. Военные объекты не пострадали, обошлось без жертв.

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