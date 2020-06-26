Названа причина взрыва в столице Ирана

В восточной части Тегерана, Иран, произошел взрыв газа, из-за чего в небе появилась яркая вспышка. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Резервуар с техническим газом взорвался в районе одного из объектов Минобороны Ирана. Однако, взрыв не имеет отношения к военным объектам. На место происшествия прибыли пожарные, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в Тегеране прогремел мощный взрыв: в небе появилась яркая вспышка оранжевого цвета. Репортер New York Times Фарназ Фассихи написала в Twitter, что взрыв произошел в районе военной базы в Парчине, где Иран осуществлял ядерные испытания.

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