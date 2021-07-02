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Появилось видео с места взрыва в Нижнем Новгороде

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Появились первые кадры с места взрыва в Нижнем Новгороде, который произошел в трехэтажном многоквартирном доме в пятницу, 2 июля, около 7 утра. Их публикует Telegram-канал «Комсомольской правды».

На видео можно наблюдать последствия случившегося. На первом этаже здания выбиты стекла, сбоку виднеется большая трещина в кирпичной стене.

2 июля в Нижнем Новгороде, на улица Светлоярская, дом 12 произошел взрыв, пострадали три человека, эвакуированы 28. Пожара после взрыва не последовало. Разрушены перекрытия и перегородки дома, выбиты стекла.

По предварительной информации, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования и человеческий фактор. Одна из версий — жилец дома мог заснуть в нетрезвом состоянии, оставив газ включенным.

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