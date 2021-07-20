В сети появилось видео мощного взрыва на заводе в Китае

На заводе в китайской провинции Хэнань прогремел мощный взрыв. Как сообщает газета Global Times в Twitter, инцидент попал на видео.

Отмечается, что взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. На опубликованных в сети кадрах видно, как в небо поднимается столб дыма в форме гриба. На место происшествия прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям. Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в китайском городе Шихэцзы (Синьцзян) на химическом заводе по производству поликремния произошел мощный взрыв.