Стали известны подробности взрыва гранаты в Москве

СКР: перед взрывом гранаты в Москве подросток пронес в квартиру «техническое устройство»

Незадолго до взрыва в московской квартире подросток пронес туда «техническое устройство». Об этом со ссылкой на источник в столичном Следственном комитете России (СКР) передает РИА Новости.

Как стало известно, в результате взрыва гранаты в квартире на лице Малая Набережная скончался подросток 2007 года рождения, а также мужчина 1977 года рождения. Еще один ребенок госпитализирован.

По словам представителя СКР по Москве Юлии Ивановой, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Как передает «Интерфакс», в квартире во время происшествия находилась женщина. Она не пострадала.

Ранее сообщалось, что в Липецке на кислородно-распределительном пункте металлургического завода произошел взрыв. В результате этого обрушилась стена здания и загорелась кровля.