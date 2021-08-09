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На металлургическом заводе в Липецке произошел взрыв

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Фото: пресс-служба ПАО НЛМК

В Липецке на кислородно-распределительном пункте металлургического завода произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Взрыв раздался на кислородно-распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.

Ранее на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области произошел взрыв. Инцидент случился из-за сбоя оборудования. Когда рабочие изготавливали формы, на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель» — тогда руководитель решил закрыть его вручную. Вспышка произошла, когда рабочие чинили заслонку.

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