На металлургическом заводе в Липецке произошел взрыв

В Липецке на кислородно-распределительном пункте металлургического завода произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Взрыв раздался на кислородно-распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар локализован.

Ранее на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области произошел взрыв. Инцидент случился из-за сбоя оборудования. Когда рабочие изготавливали формы, на одной из установок не закрылся специальный «отсекатель» — тогда руководитель решил закрыть его вручную. Вспышка произошла, когда рабочие чинили заслонку.