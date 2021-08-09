Авария с двумя Mercedes в центре Москвы попала на видео

В Москве на Тверской улице произошла авария с двумя Mercedes. Момент ДТП попал на видео, его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как автомобиль двигается по центру столицы на большой скорости и съезжает на тротуар, протаранив специальные бетонные ограждения.

Как сообщает городское управление ГИБДД в Telegram, произошло столкновение двух транспортных средств.

«По предварительным данным водитель автомобиля "Mercedes AMG GT" из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся "Mercedes E-200", после чего первый совершил выезд на полосу встречного движения с последующим выездом на тротуар и наездом на бетонные ограждения», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водители получили сотрясение головного мозга и ушибы головного мозга, оба госпитализированы в медицинские учреждения, один из участников аварии — без сознания.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области столкнулись девять машин. В результате аварии, четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. Авария произошла на 1070-м километре федеральной трассы. Столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей.