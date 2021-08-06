Россия
 
Последние новости
Авария на заводе «Газпрома» обрушит добычу концерна
ВОЗ призвала не делать вакцинацию обязательным условием для поездок за рубеж
Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады в Токио
Скорбящий отец сделал татуировку из праха шестилетнего сына
Опустевшие пляжи Сочи в пик сезона попали на видео и удивили россиян
В Красноярске рухнувшая стена придавила несколько машин
Самоубийство сестер-близнецов привело к изменениям в полиции Великобритании
В России объяснили отказ ОБСЕ приезжать на выборы в Госдуму
В США вспомнили о разработанном в СССР лазерном танке
Новости партнеров
Прослушать новость

Число погибших в ДТП c девятью машинами в Ростовской области увеличилось

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Число погибших в ДТП на трассе М-4 «Дон», где столкнулись девять машин, увеличилось до четырех. Еще пятеро пострадали, об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области, передает ТАСС.

По данным ведомства, среди погибших есть младенец. В областном управлении МЧС заявили о двух погибших в аварии детях.

Авария произошла на на 1070-м километре федеральной трассы. Столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, четверых пострадавших госпитализировали.

Ранее смертельное ДТП с шестью автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии погиб один человек, который был за рулем каршеринга. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль BMW, за рулем которого был директор по продажам крупного бренда в индустрии красоты.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На российской трассе произошло смертельное ДТП с девятью автомобилями
Россияне отправились на экскурсию в Турцию и попали в смертельное ДТП
В Крыму трое взрослых и двое подростков погибли в ДТП с КамАЗом
Смертельное ДТП с шестью автомобилями произошло в Москве