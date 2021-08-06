Число погибших в ДТП c девятью машинами в Ростовской области увеличилось

Число погибших в ДТП на трассе М-4 «Дон», где столкнулись девять машин, увеличилось до четырех. Еще пятеро пострадали, об этом сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области, передает ТАСС.

По данным ведомства, среди погибших есть младенец. В областном управлении МЧС заявили о двух погибших в аварии детях.

Авария произошла на на 1070-м километре федеральной трассы. Столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, четверых пострадавших госпитализировали.

Ранее смертельное ДТП с шестью автомобилями произошло на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии погиб один человек, который был за рулем каршеринга. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль BMW, за рулем которого был директор по продажам крупного бренда в индустрии красоты.