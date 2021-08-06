На российской трассе произошло смертельное ДТП с девятью автомобилями

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись девять автомобилей. Три человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает главное управление МЧС, передает ТАСС.

По данным МЧС, в числе погибших двое детей. Четырех пострадавших госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что смертельное ДТП произошло на 1070-м километре федеральной трассы. Столкнулись две грузовые машины и семь легковых автомобилей.

Ранее в Крыму трое взрослых и двое подростков погибли в ДТП с «КамАЗом». Авария случилась на трассе Ялта — Севастополь около горы Гасфорта.