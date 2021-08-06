Число пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом в Бурятии выросло

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся в Бурятии автобусом выросло до 25 человек, ранее сообщалось о 14 пострадавших. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести. Они доставлены в республиканскую больницу и больницу скорой медицинской помощи.

Авария произошла в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта. Автобус съехал с дороги и перевернулся, внутри него находились 25 пассажиров.

Ранее в Волгоградской области опрокинулся микроавтобус «Газель» с трудовыми мигрантами. Пассажирами были жители Узбекистана, которые работают в России на законных основаниях. Всего в автобусе находились 14 человек, пострадали 13 из них.