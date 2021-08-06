Автобус с 25 пассажирами перевернулся на российской трассе

Автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, передает ТАСС.

«Поступило сообщение о ДТП с автобусом на перевале Пыхта. По предварительным данным, автобус перевернулся, внутри находились 25 человек», — уточнили в ведомстве. В настоящее время спасатели добираются до места аварии на трассе. Информации о пострадавших еще не поступало, отметили в агентстве.

Ранее в российском регионе опрокинулся микроавтобус «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии в Волгоградской области пострадали 13 человек. Известно, что мигранты ехали на работу, документов при себе у них не было.