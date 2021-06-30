Автобус с мигрантами перевернулся на российской трассе

В российском регионе опрокинулся микроавтобус «Газель» с трудовыми мигрантами. В результате аварии в Волгоградской области пострадали 13 человек, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Всего в транспорте было 14 пассажиров. Мигранты ехали на работу, документов при себе у них не было. В настоящее время два человека находятся в тяжелом состоянии.

В управлении по вопросам миграции рассказали, что в автобусе ехали граждане Узбекистана, работающие в России на законных основаниях, передает «Интерфакс».

Кроме того, в региональном комитете здравоохранения отметили, что после аварии в больницу попали десять мужчин и две женщины. Среди травм — рваные раны лица и головы, переломы позвоночника и травмы живота.

Ранее в ДТП под Сочи после столкновения автобусов пострадали 15 человек, все они были доставлены в больницу. Инцидент, в результате которого одно из транспортных средств загорелось, произошел в Туапсинском районе.