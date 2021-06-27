В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в ДТП на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека», — говорится в заявлении ведомства. В МВД уточнили, что инцидент произошел на 283 километре автодороги Красноярск-Енисейск.

По предварительной информации, 33-летний водитель Lexus, двигаясь со стороны Енисейска в сторону Красноярска, не справился с управлением и врезался в столб. Жертвами аварии стали трое мужчин: водитель и два пассажира 23 и 19 лет.

Сотрудники полиции на месте выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в ДТП под Сочи после столкновения автобусов пострадали девять человек: восемь детей и водитель. Авария, в результате которой одно из транспортных средств загорелось, произошла в Туапсинском районе. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.