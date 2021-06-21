Машина с пятью подростками попала в ДТП на российской трассе

Машина с пятью подростками попала в аварию под Архангельском. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в результате аварии иномарка вылетела в кювет. Из пяти пострадавших четырех подростков доставили в больницу. Совершеннолетний водитель от госпитализации отказался. Всего в машине было шесть человек.

Как сообщает РЕН ТВ, до приезда экстренных служб очевидцы помогли подросткам выбраться из машины, водителя извлекли из автомобиля пожарные.

В МВД сообщили, что водитель автомобиля был пьян. Сотрудники Госавтоинспекции и следователи разбираются в обстоятельствах аварии.

Ранее пьяные подростки в Верхнеуслонском районе Татарстана устроили смертельное ДТП на машине физкультурника. 14 молодых людей отмечали дни рождения парня и девушки вместе с учителем физкультуры Алмазом Насибулинным. Когда он пошел спать, подростки взяли машину. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП трое пассажиров умерли на месте, двое оказались в больнице.