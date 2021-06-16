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В России пьяные подростки устроили смертельное ДТП на машине физкультурника

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Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

В Верхнеуслонском районе Татарстана подростки устроили смертельное ДТП на машине учителя физкультуры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, 14 молодых людей отмечали дни рождения парня и девушки в СНТ 21-й век, они употребляли спиртное. На празднование были приглашен физкультурник, 25-летний Алмаз Насибулин. Известно, что он учил водить 16-летнего подростка Арсения.

В пять утра Насибуллин пошел спать. Тогда подростки украли ключи от его автомобиля, за руль сел Арсений. Авария произошла в 6 утра — водитель не справился с управлением машина вылетела в кювет.

Трое пассажиров умерли на месте, еще двое — в больнице. Сотрудники правоохранительных органов завели несколько уголовных дел за угон и смертельное нарушение правил дорожного движения. 14 июня дело также завели на Насибулина, его обвиняют по статье 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни»).

В мае 14-летний школьник устроил на «Лада Гранта» смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области. Кроме него в автомобиле находились еще два подростка. 12-летний пассажир умер на месте до приезда скорой помощи, водитель и 15-летний пассажир были госпитализированы.

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