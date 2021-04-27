Российский подросток устроил ГТА-заезд с полицейским на капоте и попал на видео

Шестнадцатилетний подросток устроил ГТА-заезд с полицейским на капоте и попал на видео. Об этом сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

На кадрах заметно, как машина с полицейским на капоте проезжает несколько десятков метров в центре Нижнего Новгорода. По версии следствия, подросток пытался скрыться, продолжая движение автомобиля, за капот которого зацепился правоохранитель.

«Как установили следователи, за рулем автомобиля находился несовершеннолетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством», — говорится в сообщении регионального управления СКР. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Нарушитель признал свою вину.

Ранее стало известно, что автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Новочеркасске. В салоне машины находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте, один пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести, и врачи прогнозов не дают. Компания отмечала день рождения. Все они пили алкоголь, а после этого сели в автомобиль.