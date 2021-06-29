Россия
 
Последние новости
Ученый объяснил желание США собрать биоматериалы россиян
Госдеп оценил приговор Мосгорсуда американскому студенту
50-летнюю телеведущую засняли на улицах города в топе без нижнего белья
Франция проиграла в серии пенальти Швейцарии и вылетела с Евро
Упавшая в Подмосковье ветка дерева убила ребенка
Скелет кита из «Левиафана» вернули в Териберку
Литва сочла решение Минска о выходе из «Восточного партнерства» не имеющим силы
Американский аналог Су-57 и F-35 сравнили
Эксперт оценил эффективность «Спутник V» против индийского штамма
Лондон назвал «ошибкой человека» утечку секретных документов об эсминце у Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

12 человек попали в больницу после ДТП с автобусом в российском регионе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Число пассажиров, госпитализированных в результате аварии с участием рейсового автобуса в Калининградской области, выросло. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

В больницы доставлены 12 человек, среди них двое детей, уточнили власти. Всего же пострадавшими числятся 38 человек.

ДТП произошло днем в понедельник, 28 июня, на 44-м километре автодороги Зеленоградск—Приморск. Автобус врезался в дерево в районе поселка Поваровка. Причина аварии неизвестна.

25 июня в ДТП под Сочи после столкновения автобусов пострадали 15 человек, все они были доставлены в больницы. Авария, в результате которой одно из транспортных средств загорелось, произошла в Туапсинском районе. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском регионе автобус врезался в дерево
Число пострадавших в ДТП на Кубани детей выросло
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ленинградской области