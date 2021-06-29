12 человек попали в больницу после ДТП с автобусом в российском регионе

Число пассажиров, госпитализированных в результате аварии с участием рейсового автобуса в Калининградской области, выросло. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

В больницы доставлены 12 человек, среди них двое детей, уточнили власти. Всего же пострадавшими числятся 38 человек.

ДТП произошло днем в понедельник, 28 июня, на 44-м километре автодороги Зеленоградск—Приморск. Автобус врезался в дерево в районе поселка Поваровка. Причина аварии неизвестна.

25 июня в ДТП под Сочи после столкновения автобусов пострадали 15 человек, все они были доставлены в больницы. Авария, в результате которой одно из транспортных средств загорелось, произошла в Туапсинском районе. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов.