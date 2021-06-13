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Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ленинградской области

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По предварительным данным, водитель автобуса, который перевернулся в Ленинградской области, не справился с управлением из-за дождя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России по Ленинградской области.

«По данным следствия, 13 июня недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий — сильного дождя — водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся», — говорится в сообщении.

Ранее 13 июня экскурсионный автобус перевернулся недалеко от деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области, в результате чего пострадали 10 пассажиров. Всего, по данным главка полиции, в автобусе находились 47 человек, семь из которых дети, они не пострадали.

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