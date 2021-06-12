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Фура смяла автомобиль ДПС с двумя инспекторами в Подмосковье

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Один сотрудник ДПС погиб и один пострадал в результате аварии на трассе в подмосковном городе Клин. Видео происшествия публикует Life.

Уточняется, что служебное авто смяла фура на подмосковной трассе во время того, как инспекторы приехали оформлять ДТП с тремя машинами.

Известно, что один из них погиб, сотруднику службы было 28 лет. Его пострадавший коллега находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом голени.

Ранее в июне стало известно о ДТП в поселке Горный. У заполненного пассажирами служебного автобуса во время движения возникла неисправность, водитель потерял управление. В результате автобус въехал в рабочих, которые шли на работу на местное предприятие. Все погибшие из их числа. Водитель был трезв, за 31 год водительского стажа он всего три раза получал штрафы.

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