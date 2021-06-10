По погибшим в ДТП в Свердловской области объявили траур

В городе Лесном Свердловской области объявили 11 июня днем траура по погибшим в аварии с автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия «Электрохимприбор», чьи сотрудники погибли в ДТП.

11 июня в 7.00 прозвучит сигнал сирены в память о погибших. Также в день траура на территории города будут приспущены государственные флаги. Все запланированные праздничные мероприятия с 11 по 13 июня отменят.

Ранее сообщалось, что в поселке Горный на улице Калинина произошло ДТП. В результате погибли шесть человек, еще 15 госпитализированы. Когда служебный автобус подъезжал к остановке, у него отказали тормоза. Автомобиль протаранил ворота предприятия ЗАТО Лесной и сбил находившихся на остановке. Водитель служебного автобуса, который попал в ДТП в Свердловской области, был трезв. За 31 год водительского стажа он всего три раза получал штрафы.