Машина въехала в толпу пешеходов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге машина въехала в толпу пешеходов после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу, передает ТАСС.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Ленина, 48. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

Предварительно, один автомобиль выехал на красный сигнал светофора, и от удара машина отлетела на тротуар, где находились пешеходы.

Ранее сообщалось, что в Курганской области пять человек, в том числе шестилетний ребенок, погибли в аварии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. По данным региональной прокуратуры, ДТП случилось на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Предварительной причиной произошедшего в МВД назвали выезд одной из машин на встречную полосу.