Пять человек погибли в ДТП на российской трассе

В Курганской области пять человек, в том числе шестилетний ребенок, погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Сообщалось, что ребенок умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили в управлении МВД России по региону, причиной аварии мог стать выезд кроссовера на встречную полосу.

30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка спасли. Пострадали 18 человек, из них 14 детей. По предварительным данным, находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») и части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК России. Водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП, арестовали на два месяца.