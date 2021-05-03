Траур по погибшим в ДТП на Ставрополье объявлен в Волгоградской области

День траура по погибшим в ДТП на Ставрополье объявлен в Волгоградской области в понедельник, 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает ТАСС.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение об объявлении 3 мая на территории Волгоградской области траура», — говорится в сообщении.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. Авария случилась на 535-м километре трассы Р-216. Изначально была информация о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка спасли. Пострадали 18 человек, включая 14 детей.

Предварительно, находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») и части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК России. Водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП, арестовали на два месяца.