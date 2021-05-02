Директора спортивной школы отправили под домашний арест после ДТП на Ставрополье

Суд избрал меру пресечения директору спортивной школы Волгограда Астафьевой Т. С. после смертельного ДТП на Ставрополье. Об этом сообщил представитель Ленинского районного суда Ставрополя, передает РИА Новости.

Женщину отправили под домашний арест до 30 июня 2021 года. Кроме того, под стражу на два месяца заключили водителя ВАЗ Ларионова М. М., а водителю микроавтобуса Mercedes Нахметову Р. А. продлили срок задержания до 72 часов. Судебное заседание назначено на 5 мая.

Ранее на два месяца арестовали водителя легкового автомобиля, который мог спровоцировать ДТП. Возможный виновник аварии пробудет под арестом в течение двух месяцев, до 30 июня.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. Авария случилась на 535-м километре трассы Р-216. Изначально была информация о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка спасли. Пострадали 18 человек, включая 14 детей.

Предварительно, находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения») и части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК России.