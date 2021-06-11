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Число жертв смертельного ДТП в Свердловской области выросло

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Фото: СК РФ / РИА Новости

Число жертв смертельного ДТП в Свердловской области выросло до семи. Об этом агентству ТАСС сообщили в областном Минздраве.

Уточняется, в больнице скончался один из пострадавших.

ЧП произошло 10 июня в поселке Горный. У наполненного пассажирами служебного автобуса во время движения возникла неисправность, водитель потерял управление. В результате автобус въехал в рабочих, которые шли на работу на местное предприятие. Все погибшие из их числа. Водитель был трезв, за 31 год водительского стажа он всего три раза получал штрафы.

На водителя завели уголовное дело по статье («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц». По факту ДТП проверку начала прокуратура. Ведомству предстоит выяснить, проходил ли автобус осмотр перед рейсом, посещал ли водитель медосмотр, как давно транспортное средство находится в эксплуатации и проходило ли оно положенные ремонтные работы.

11 июня в городе Лесном объявлен днем траура.

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