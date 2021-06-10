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Появились подробности ДТП с шестью жертвами в Свердловской области

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Кадр: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Автобус, в ДТП с которым в Свердловской области погибли шесть человек, был служебным и вез со смены сотрудников местного предприятия. Такие подробности приводит пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР), передает ТАСС.

«При приближении к остановке, на которой ждали несколько десятков работников, направляющихся на смену, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление и автобус наехал на находившихся на остановке людей», — уточнили в ведомстве. По данным агентства, речь идет о работниках «Электрохимприбора».

Отмечается также, что все погибшие и пострадавшие в аварии были пешеходами. По факту ДТП проверку начала прокуратура. Ведомству предстоит выяснить, проходил ли автобус осмотр перед рейсом, посещал ли водитель медосмотр, как давно транспортное средство находится в эксплуатации и проходило ли оно положенные ремонтные работы.

Об аварии в ЗАТО Лесное в поселке Горный стало известно утром 10 июня. Сообщалось, что шесть человек погибли и 15 были доставлены в больницу после ДТП. Личности погибших и пострадавших сотрудники полиции устанавливают.

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