На Урале завели уголовное дело на водителя автобуса после гибели шести человек

На Урале завели уголовное дело на водителя автобуса после ДТП, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

Уточняется, что мужчине грозит до семи лет колонии по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.

Дело возбудили сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий МВД по Свердловской области.

Мужчину по фамилии Зелев допрашивают и устанавливают, мог ли он избежать случившееся. В результате первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании.

Утром 10 июня в поселке Горный произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. У наполненного пассажирами автобуса во время движения возникла неисправность, водитель потерял управление. В результате автобус въехал в рабочих, которые шли на работу на местное предприятие. Все погибшие из их числа. Еще пять человек из числа пешеходов получили травмы. Им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр, идет изъятие предметов и документов, в том числе по автобусу. Допрашиваются пострадавшие и очевидцы.

Следствие намерено провести судебные экспертизы, в том числе автотехническую для определения неисправности автобуса и судебно-медицинские для установления причин смерти погибших.