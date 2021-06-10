В Свердловской области возбуждено дело после гибели шести человек в ДТП

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело после гибели шести человек в ДТП. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Утром 10 июня в поселке Горный произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. У наполненного пассажирами автобуса во время движения возникла неисправность, водитель потерял управление. В результате автобус въехал в рабочих, которые шли на работу на местное предприятие. Все погибшие из их числа. Еще пять человек из числа пешеходов получили травмы. Им оказывается медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр, идет изъятие предметов и документов, в том числе по автобусу. Допрашиваются пострадавшие и очевидцы.

Следствие намерено провести судебные экспертизы, в том числе автотехническую для определения неисправности автобуса и судебно-медицинские для установления причин смерти погибших.