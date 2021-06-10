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Последствия аварии с шестью погибшими в Свердловской области попали на видео

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Последствия аварии с автобусом в Свердловской области, в которой погибли шесть человек, попали на видео. Ролик опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что автобус вылетел с проезжей части и заехал в кусты. На момент съемки в нем нет пассажиров.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что автобус, попавший в ДТП, был служебным и вез со смены сотрудников местного предприятия. Когда транспорт подъезжал к остановке, у него возникла неисправность, водитель потерял управление и наехал на стоящих там людей. По данным ТАСС, речь идет о работниках «Электрохимприбора». Погибли шесть человек, еще несколько пострадали.

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