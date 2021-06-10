В МВД составили портрет осужденных за ДТП в России

В России составили портрет осужденных за нарушения правил безопасности дорожного движения —больше всего их среди безработных мужчин со средним профессиональным образованием. Об этом в четверг, 10 июня, со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в 2020 году треть всех осужденных уже имели судимость. На повторной пьяной езде чаще всего попадаются водители в возрасте от 30 до 49 лет. Львиную часть преступлений на дороге совершают мужчины в возрасте от 18 до 24 лет — 96,4 процента. Их чаще других привлекают по статье 264 УКР РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В то же время лишь 3,6 процента женщин нарушают правила дорожного движения и совершают ДТП. Среди осужденных в 2020 году 26 женщин были беременны и 108 имели ребенка в возрасте до трех лет.

Чаще всего ДТП со смертельных исходом или серьезными травмами совершали либо молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет, либо мужчины старшего возраста от 50 лет и выше. Согласно исследованию, представители этих возрастных групп больше других склонны совершать дорожные преступления по неосторожности, что объясняется небольшим опытом вождения у молодых людей и психофизическими особенностями пожилых людей. Мужчины старше 60 лет чаще всего совершают выезд на встречную полосу, наезжают на пешеходов и пренебрегают требованием уступить дорогу.