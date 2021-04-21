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В России запустили систему «Паутина» для обжалования штрафов и розыска машин

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

МВД запустило в России систему «Паутина», при помощи которой можно отслеживать угнанные или покинувшие место ДТП автомобили. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

В настоящее время «Паутина» действует лишь в Центральном федеральном округе, однако уже к концу 2021 года система начнет работать в большинстве российских регионов. В ведомстве объяснили, что «Паутина» позволит сотрудникам полиции получать не только снимки машин в момент нарушения водителем правил дорожного движения, но и фотографии на всем пути, что упростит розыск.

Кроме того, по информации МВД, новая система может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посчитали, что «Паутина» повысит безопасность и автоматизирует взаимодействие оперативных служб, а также сможет упростить контроль перевозчиков и получение «матрицы корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили».

В марте госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается забирать автомобили у россиян, которых неоднократно ловили за рулем в нетрезвом виде либо по вине которых произошло ДТП с пострадавшими. Депутаты напомнили о статистике ГИБДД, согласно которой каждая десятая авария происходит с участием автомобилистов в состоянии опьянения. Кроме того, наблюдается рост числа «пьяных» ДТП с погибшими детьми.

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