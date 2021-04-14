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Названа возможная причина ДТП с автобусом в Москве

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Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Водителю автобуса, врезавшегося в мачту освещения в Москве, внезапно стало плохо — по предварительным данным, у него произошел инфаркт. Такую возможную причину происшествия назвал департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Об аварии стало известно ранее 14 апреля, ДТП произошло на Марксисткой улице. Как сообщили в МЧС, пострадали восемь человек, в том числе водитель.

На кадрах, сделанных в момент происшествия, видно, что автобус внезапно сворачивает на тротуар и врезается в мачту освещения, столкновение с которой его останавливает.

По информации департамента транспорта, водителя извлекли из салона автобуса с ушибами. Ему 42 года, все медицинские показатели перед рейсом у него были в норме. У пассажиров тяжелых травм нет.

Предыстория: Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
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