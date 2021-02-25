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ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами под Москвой попало на видео

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На Можайском шоссе в городе Голицыно под Москвой произошло ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами. Последствия аварии попали на видео, его опубликовали в сообществе «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте».

По словам очевидца, приславшего ролик, на кадрах зенитный ракетный комплекс С-400. В колонне, показанной на видео, шесть систем.

На кадрах видно, что в аварию попали грузовик и три автомобиля, в том числе микроавтобус военной автоинспекции, в него и врезалась машина с ракетной установкой.

11 января на Новорижском шоссе под Москвой произошла авария самосвала и колонны военных автобусов. Сообщалось, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну. Погибли четыре человека, пострадали 50.

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