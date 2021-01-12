Виновник смертельного ДТП с военными под Москвой оказался любителем дрифтов

Водитель самосвала Иван Гавриков, врезавшегося в колонну автобусов Минобороны в Подмосковье, оказался любителем ночных гонок, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты издания изучили соцсети мужчины и выяснили, что он увлекался автомобилями и быстрой ездой, а также ходил смотреть на ночные дрифты по Москве.

До недавнего времени россиянин работал в столичной фирме по перевозке стройматериалов. У работодателя нареканий к нему не было.

Смертельное ДТП на Новорижском шоссе произошло днем в понедельник, 11 января. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил колонну стоявших на трассе военных автобусов. Внутри находились солдаты из воинской части 83466 или с 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны. По данным «Интерфакса», число пострадавших достигло 50 человек, четверо погибли. Гавриков своей вины в произошедшем не признает.