Водитель самосвала после автокатастрофы с колонной Минобороны не признал вину

Водитель самосвала, врезавшегося в колонну автобусов Минобороны, отказался признавать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Участник аварии считает, что военные не обеспечили безопасность движения колонны.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что водитель в момент аварии не был пьян. Предположительно, он не справился с управлением.

ДТП произошло в Подмосковье ранее в понедельник, 11 января. Водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов, остановившихся на шоссе. В результате аварии погибли четыре человека, еще 41 — пострадал. 16 военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.