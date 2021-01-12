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Водитель самосвала после автокатастрофы с колонной Минобороны не признал вину

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Водитель самосвала, врезавшегося в колонну автобусов Минобороны, отказался признавать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Участник аварии считает, что военные не обеспечили безопасность движения колонны.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что водитель в момент аварии не был пьян. Предположительно, он не справился с управлением.

ДТП произошло в Подмосковье ранее в понедельник, 11 января. Водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов, остановившихся на шоссе. В результате аварии погибли четыре человека, еще 41 — пострадал. 16 военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.

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