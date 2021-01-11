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Опубликован список погибших в аварии с колонной военных автобусов под Москвой

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Стали известны имена четырех военнослужащих, погибших в аварии с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе под Москвой. Их список опубликовал Telegram-канал LifeShot.

Канал приводит имена четырех человек: Михаил Петров (20 лет), Алексей Волчок, (19 лет), Дмитрий Стрижков (20 лет), Игорь Фураев (19 лет). Все погибшие были рядовыми.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в аварии увеличилось до 41, до этого сообщалось о 24.

О столкновении самосвала с колонной военных автобусов в Подмосковье стало известно ранее 11 января. Как сообщили в Минобороны, в транспорте находились срочники.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Сам водитель грузовика, 26-летний Иван Г., рассказал, что в момент произошедшего «что-то протирал», из-за чего отвлекся от дороги. Его задержали.

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