Попавшие в аварию под Москвой военные оказались водителями Генштаба

Солдаты, попавшие в аварию с самосвалом на Новорижском шоссе под Москвой, проходят службу в воинской части 83466 или на 147-й автобазе Генерального штаба Минобороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации газеты, автобаза обеспечивает работников штаба транспортными услугами.

Также издание пишет, что уголовное дело, возбужденное в органах МВД по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ, из-за резонанса передадут в Следственный комитет. Сейчас определяется, какой именно из следственных органов должен разбираться в обстоятельствах аварии.

Кроме того, военные, полиция и прокуратура проверяют действия солдат, оказавшихся водителями Генштаба, — насколько движение и остановка колонны на автомагистрали были безопасны.

ДТП произошло в Подмосковье ранее в понедельник, 11 января. Водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов, остановившихся на шоссе. В результате аварии погибли четыре человека, еще 41 — пострадал.