Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям

Екатеринбургский портал опубликовал видео удара вертолета Ка-52 «Аллигатор» по парковке с автомобилями

Видео: Алексей Земляков / YouTube

Днем 19 сентября портал 66.ru (Екатеринбург) опубликовал видео удара вертолета Ка-52 по парковке с автомобилями. Как отмечает издание, несанкционированный запуск ракет «воздух-земля» произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом. В результате инцидента пострадали два человека.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», — сообщил порталу источник.

По его словам, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, их госпитализировали. «Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — добавил источник. Инцидент предположительно произошел 17-го или 18 сентября.

Источник видео — анонимный читатель

В редакции портала 66.ru «Ленте.ру» сообщили, что видео инцидента и комментарий к нему были присланы анонимным читателем.

«Нам это видео прислали в форму "Сообщи новость" на сайте вместе с той информацией, которая содержится в материале. Больше у нас ничего нет. Есть и другие видео, не только наше. Мне известно, кто прислал видео. Но если бы среди пострадавших были журналисты, как это утверждается в его тексте, об этом стало бы известно вчера или позавчера», — отметил выпускающий редактор портала Ян Графшин, уточнив, что достоверность предоставленной информации, на момент публикации проверить не удалось.

Вскоре после публикации в Екатеринбурге похожую запись, также со ссылкой на неназванного читателя, разместила у себя «Фонтанка.ру».

Случайный пуск ракет, предположительно, произошел во время учений «Запад-2017»

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017», в ходе которых, предположительно, произошел инцидент, проходят с 14 по 20 сентября. 17 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что вертолеты ЗВО на учениях демонстрировали тактику уничтожения высокомобильного противника из засад.

Фото: Павел Герасимов / РИА Новости

Источник «Ленты.ру» подтвердил случайный пуск ракет «Аллигатора»

Как рассказали «Ленте.ру» источники, причастные к организации учений «Запад-2017», инцидент действительно имел место. Вечером 18 сентября, на Лужском артиллерийском полигоне во время прохода двух боевых вертолетов Ка-52 один из них произвел несанкционированный залп двумя ПТУРСами. Один из снарядов ударил в землю около парковки гражданских автомобилей. Известно о двух пострадавших, но характер их ранений не уточняется. По одним данным, оба получили травмы и ушибы во время падения, по другим — у обоих незначительные осколочные ранения.

По данным источника, место происшествия было сразу оцеплено военной полицией, а часть мероприятий для гостей и для освещающих маневры журналистов отменили без объяснения причин. Утром с военнослужащими была проведена беседа — офицеры требовали держать произошедшее в тайне. Однако сразу после нее видео произошедшего попало в сеть.

В настоящее время на полигоне и в авиачасти работают следователи военно-следственного управления СКР, сам вертолет опечатан и находится на одной из площадок. Ожидается прибытие специальной комиссии.

В соцсетях появилась справка, предположительно, описывающая момент инцидента

В социальной сети «ВКонтакте» днем 19 сентября был опубликован снимок некой справки, предположительно, описывающей происшествие с участием вертолета «Аллигатор».

«Обстоятельства САИ. 16 сентября 2017 года пара подполковника Смахтина А.В. (ведомый старший лейтенант Волчков А.С.) выполнили взлет с аэр. Пушкин в 14:00, полет на полигон «Лужский» по Упр. 456 КБП АА-2012 "зачетный полет пары на выполнение огневых задач". В 14:47 мск, после получения разрешения от РП полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе, Н=50 м., V = 200 км/ч., при включении главного выключателя произошел самопроизвольный сход НАР С-8 ком. ведомого пары. Командир экипажа, старший лейтенант Волчков А.С. доложил РП полигона, выполнение задания прекратил, выполнил на аэр. Пушкин посадку без последствий. На земле получили легкие ранения 3 человека и повреждены 2 машины».

В Минобороны выступили с опровержением

В Минобороны заявили, что попавшие в сеть кадры не имеют отношения к учениям «Запад-2017». «Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — цитирует «Интерфакс» представителей Западного военного округа (ЗВО).

По утверждениям военных, на видео зафиксирован другой случай, когда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали поражение наземных целей. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — прокомментировали инцидент в ЗВО. Где и когда произошел несанкционированный пуск, в военном ведомстве не сообщили.

Инцидент с «Аллигатором» под Петербургом — не первый за последнее время

7 сентября стало известно, что на полигоне в Ленинградской области взорвался танковый боеприпас. Погиб один военнослужащий, пятеро получили ранения. Инцидент произошел при проведении плановых танковых стрельб. Снаряд отклонился от траектории при касании с землей и взорвался рядом с укрытием военнослужащих-инженеров. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте инцидента работает комиссия ЗВО.

