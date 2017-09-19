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Минобороны прокомментировало видео со случайным пуском ракет с вертолета

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Пресс-служба западного военного округа (ЗВО) уточнила подробности инцидента, который якобы произошел на российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2017». Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает ТАСС.

Отмечается, что распространенное в интернете видео, где вертолет стреляет по гражданским машинам, снято не на «Западе-2017», а в другое время, и никто не пострадал. Повреждения получил только один грузовик. Когда именно это произошло, не уточняется.

«На выложенных в социальной сети видеокадрах зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Ранее СМИ сообщали, что российский вертолет Ка-52, якобы участвующий в учениях «Запад-2017», обстрелял толпу зрителей, в результате чего два человека попали в больницу с тяжелыми ранениями. Уточнялось, что это случилось на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом 17 или 18 сентября.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. 17 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что вертолеты ЗВО на учениях демонстрировали тактику уничтожения высокомобильного «противника» из засад.

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