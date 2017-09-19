Назван источник видео случайного пуска ракет с вертолета

Видеозапись, на которой вертолет обстреливает гражданские машины якобы во время учений «Запад-2017», прислал анонимный читатель в редакцию новостного портала «66.ru». Об этом рассказал выпускающий редактор издания Ян Гравшин радиостанции «Говорит Москва» во вторник, 19 сентября.

«Нам это видео прислали в форму "Сообщи новость" на сайте вместе с той информацией, которая содержится в материале. Больше у нас ничего нет. Существуют и другие видео, не только наше. Мне известно, кто прислал видео. Но если бы среди пострадавших были журналисты, как это утверждается в его тексте, об этом стало бы известно вчера или позавчера», — пояснил он.

По словам Гравшина, происхождение ролика ему не известно.

Ранее во вторник пресс-служба Западного военного округа сообщила, что запись, распространенная в интернете, была сделана не на учениях «Запад-2017», а в другое время, и тогда никто не пострадал.