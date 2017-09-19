Появилось видео случайного пуска ракет с Ка-52 по парковке на «Западе-2017»

Видео: Алексей Земляков / YouTube

Портал 66.ru опубликовал видео удара вертолета Ка-52 по парковке с автомобилями. Как отмечает издание, несанкционированный запуск ракет «воздух-земля» произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017». В результате инцидента пострадали два человека.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», — сообщил порталу источник.

По его словам, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, их госпитализировали. «Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — добавил источник. Инцидент предположительно произошел 17-го или 18 сентября.

Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. 17 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что вертолеты ЗВО на учениях демонстрировали тактику уничтожения высокомобильного «противника» из засад.

