Видео из кабины случайно пустившего ракеты вертолета Ка-52 появилось в сети

Видео: Военный Осведомитель / ВКонтакте

Видео из кабины вертолета «Аллигатор», совершившего несанкционированный пуск ракет, появилось в сети. Запись во вторник, 19 сентября, предоставил источник «Ленты.ру».

Ранее 19 сентября СМИ опубликовали запись удара вертолета Ка-52 по парковке с автомобилями.

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Предположительно, несанкционированный запуск ракет «воздух-земля» произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», а в результате инцидента якобы пострадали два человека.

В Минобороны заявили, что попавшие в сеть кадры не имеют отношения к учениям «Запад-2017».