Опубликовано видео последствий случайного пуска ракет с вертолета Ка-52

Видео: Военный Осведомитель / ВКонтакте

В сети появилось видео, сделанное на месте несанкционированного удара ракет, запущенных с вертолета Ка-52 «Аллигатор», предположительно, под Санкт-Петербургом. Запись во вторник, 19 сентября, предоставил источник «Ленты.ру».

На кадрах видны кратеры на земле и поврежденные автомобили.

Материалы по теме Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом

Ранее 19 сентября СМИ опубликовали видео удара вертолета Ка-52 по парковке с автомобилями. Позднее появилось видео из кабины.

Предположительно, несанкционированный запуск ракет «воздух-земля» произошел на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», а в результате инцидента якобы пострадали два человека. В Минобороны поясняли, что видео снято не во время этих маневров.