Арестован виновник смертельного ДТП с военными под Москвой

В Подмосковье арестован водитель самосвала, врезавшегося в колонну автобусов Минобороны. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

26-летнему россиянину предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что виновник аварии увлекался автомобилями и быстрой ездой, а также ходил смотреть на ночные дрифты по Москве. При этом у работодателя нареканий к нему не было.

Задержанный отказался признавать вину в смертельном ДТП, отметив, что военные не обеспечили безопасность движения колонны. Установлено, что в момент аварии водитель не был пьян. Предположительно, он не справился с управлением.

ДТП произошло 11 января на 28 километре федеральной дороги М-9 «Балтия». Водитель грузового автомобиля врезался в колонну военных автобусов, остановившихся на магистрали. В аварии погибли четыре человека, более 40 — получили телесные повреждения. 16 военнослужащих находятся в тяжелом состоянии.