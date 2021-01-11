В МВД рассказали о состоянии водителя самосвала во время ДТП с военной колонной

В МВД рассказали о состоянии водителя самосвала во время ДТП под Москвой с колонной автобусов, в которых ехали военные. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению ведомства, во время смертельной аварии мужчина не был пьян. Отмечается, что его задержали правоохранительные органы. Руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова также заявила, что полиция возбудила в отношении водителя самосвала уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Ранее власти Московской области сообщили, что в аварии с колонной Минобороны пострадали 43 человека.

Авария произошла 11 января из-за того, что самосвал столкнулся с колонной автобусов, перевозивших военных. Погибли четыре человека. Двум из них было 19 лет, еще двум — 20. Все они служили рядовыми. Причиной ДТП стало то, что водитель, 26-летний Иван Г., не справился с управлением. Он рассказал, что в момент аварии «что-то протирал», из-за чего отвлекся от дороги.