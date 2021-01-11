Власти уточнили число пострадавших в аварии с военной колонной под Москвой

В аварии с колонной автобусов под Москвой, в которых ехали военные, пострадали 43 человека. Число уточнили власти Московской области, передает РИА Новости.

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В правительстве региона уточнили, что все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пострадали 45 человек, 16 из них получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. Собеседник РИА Новости рассказал о 41 пострадавшем.

Авария произошла 11 января из-за того, что самосвал столкнулся с колонной автобусов, перевозивших военных. Погибли четыре человека. Двум из них было 19 лет, еще двум — 20. Все они служили рядовыми. Причиной ДТП стало то, что водитель, 26-летний Иван Г., не справился с управлением. Он рассказал, что в момент ДТП «что-то протирал», из-за чего отвлекся от дороги. Его задержали.

По данным «Коммерсанта», попавшие в аварию солдаты проходят службу в воинской части 83466 или на 147-й автобазе Генерального штаба Минобороны России. Газета пишет, что автобаза обеспечивает работников штаба транспортными услугами.