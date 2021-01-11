Стало известно о тяжелых травмах у 16 пострадавших в ДТП под Москвой военных

Пострадавшие в ДТП с самосвалом и военной колонной под Москвой получили тяжелые травмы. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

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По словам собеседника агентства, 16 военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Он указал, что в общей сложности пострадали 45 человек. До этого источник РИА Новости сообщил о 41 пострадавшем.

Ранее стали известны имена четырех погибших в аварии военных. Двум из них было 19 лет, еще двум — 20. Все они служили рядовыми.

11 января на Новорижском шоссе в Подмосковье самосвал столкнулся с колонной военных. Как сообщили в Министерстве обороны, в транспорте находились срочники. ДТП произошло из-за того, что водитель самосвала не справился с управлением. Как объяснил 26-летний Иван Г., в момент аварии он что-то потерял, из-за чего отвлекся от дороги. Его задержали.