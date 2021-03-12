Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве

На Московском малом кольце (А107) произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей — двух легковых и грузовой бетономешалки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на региональное управление МВД.

Столкновение трех машин произошло из-за того, что водитель бетономешалки не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на проезжавшие мимо Volkswagen и Peugeot.

Водитель бетономешалки погиб, еще два человека получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой. В автобусе, двигавшемся по маршруту Таганай — Уфа, находились 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних. В результате ДТП погиб водитель одной из фур, еще три человека пострадали.