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Смертельное ДТП с бетономешалкой произошло в Москве

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

На Московском малом кольце (А107) произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей — двух легковых и грузовой бетономешалки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на региональное управление МВД.

Столкновение трех машин произошло из-за того, что водитель бетономешалки не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на проезжавшие мимо Volkswagen и Peugeot.

Водитель бетономешалки погиб, еще два человека получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой. В автобусе, двигавшемся по маршруту Таганай — Уфа, находились 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних. В результате ДТП погиб водитель одной из фур, еще три человека пострадали.

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