Грузовик врезался в автобус с врачами в Подмосковье

В подмосковных Химках грузовик врезался в автобус Федерального медико-биологического агентства, перевозивший сотрудников больницы №119, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в Новогорске на улице Ивановской. Мужчина за рулем грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 40 врачей и медработников, уточняет Telegram-канал Hue.

В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте. Пассажиры автобуса получили незначительные травмы и отказались от госпитализации.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются причины произошедшего.