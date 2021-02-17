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Пять человек погибли в результате ДТП под Иркутском

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Пять человек погибли в результате ДТП в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Авария произошла ночью на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск. По предварительным данным, иномарка, а вслед за ней и автобус, врезались в стоящий грузовик.

В результате водители машины и автобуса погибли на месте. Кроме того, погибли два пассажира автомобиля. Еще одного погибшего обнаружили при разборе иномарки на месте аварии, сообщает РИА Новости.

На данный момент имеется информация о возможной госпитализации трех пассажиров автобуса. Остальных граждан в конечный пункт назначения доставил проезжавший мимо автобус Иркутск–Усть-Кут.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев для того, чтобы точнее восстановить картину произошедшего.

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